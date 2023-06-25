Эмоциональный вызов богатейшего человека планеты в адрес своего конкурента, как поясняет Bloomberg, имеет некоторые шансы свести на ринге главу Tesla и SpaceX Илона Маска (Elon Musk) и основателя запрещённой в России Meta Platforms (Facebook) Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Как известно, первый из миллиардеров вызвал на бой второго, когда тот заявил о готовности запустить конкурирующую с Twitter платформу.
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Илон Маск, как можно судить по его заявлениям, относится к идее довольно серьёзно. В интервью корреспонденту Bloomberg он заявил, что ещё не начал тренироваться перед боем, и если он состоится, то Маск намерен подойти к этому событию подготовленным. «Я трачу своё время согласно потребностям, обычно мне не приходится драться с людьми», — заявил Илон Маск.