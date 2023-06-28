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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Минцифры потратит почти 1 млрд руб. на перевод региональных чиновников с Telegram и Zoom на решение от VK
907,4 миллиона, если быть точнее.
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Российские СМИ сообщают, что Минцифры собирается заплатить почти 1 миллиард рублей за переход на автоматизированное рабочее место от VK (АРМ ГС), которое будет внедрено для чиновников регионального уровня. Данное решение позволит осуществить полноценный переход с зарубежных сервисов для организации работы и коммуникаций: Telegram, Zoom, Google Docs и других.

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<>Если говорить про более конкретные числа, то на создание такой программы Минцифры выделило 907,4 млн рублей. АРМ ГС — это решение, которое разработало компания VK на базе собственного корпоративного мессенджера VK Teams. Программа объединяет в себе переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и «внутренний портал». Данный сервис работает на мобильных платформах iOS и Android, в веб-браузерах, а также на нативных клиентах для Windows, macOS, Linux и других.

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Тендер на масштабирование АРМ ГС был опубликован 2 июня текущего года в формате открытого конкурса. Заявки будут приниматься до 10 числа, а контракт должен быть исполнен до 20 сентября 2024 года. В техническом задании описано, что одна их целей тендера — это обеспечение ведомств защищёнными едиными коммуникационными сервисами.

#минцифры
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