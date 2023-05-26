Данная функциональность нужна практически всем, и удивительно, что её до сих пор в Windows не было.

На этой неделе мы уже сообщали о том, что в течение этого года в Windows 11 появится поддержка дополнительных популярных архивных форматов — RAR, 7z и Tar.gz. Теперь же Microsoft уточнила информацию и заявила, что соответствующее обновление будет применено к операционной системе в сентябре. Пока без точной даты, но сужение «окна» уже существенное.

реклама

На сегодняшний день в современных операционных системах семейства Windows представлена встроенная поддержка только архивного формата Zip. И хотя его хватает для абсолютного большинства пользователей и их задач, но популярность форматов RAR и 7z в народе всё же слишком высока, чтобы ею пренебрегать.

рекомендации Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри Дешевая 4070 MSI - надо брать Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Отметим, что прикладной софт для работы с архивами является чуть ли не первым сторонним софтом, который пользователи устанавливают при работе с ПК. Оно и немудрено: в архивах с сайтов производителей загружаются основные драйверы устройств, а также масса различных файлов, которые имеет смысл сжимать ради уменьшения их объёма при передаче по Сети.