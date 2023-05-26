На этой неделе мы уже сообщали о том, что в течение этого года в Windows 11 появится поддержка дополнительных популярных архивных форматов — RAR, 7z и Tar.gz. Теперь же Microsoft уточнила информацию и заявила, что соответствующее обновление будет применено к операционной системе в сентябре. Пока без точной даты, но сужение «окна» уже существенное.
реклама
На сегодняшний день в современных операционных системах семейства Windows представлена встроенная поддержка только архивного формата Zip. И хотя его хватает для абсолютного большинства пользователей и их задач, но популярность форматов RAR и 7z в народе всё же слишком высока, чтобы ею пренебрегать.
Отметим, что прикладной софт для работы с архивами является чуть ли не первым сторонним софтом, который пользователи устанавливают при работе с ПК. Оно и немудрено: в архивах с сайтов производителей загружаются основные драйверы устройств, а также масса различных файлов, которые имеет смысл сжимать ради уменьшения их объёма при передаче по Сети.