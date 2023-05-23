Не прошло и двадцати лет. Хотя, постойте, прошло.

Установка сторонней программы для создания и распаковки архивов является, пожалуй, первой задачей, с которой сталкивается типичный пользователь компьютера. В архивах загружаются драйверы, различные полезные программы и прочие мелочи. На сегодняшний день в современных версиях Windows имеется встроенная поддержка разве что формата Zip, но в перспективе к ним добавятся ещё как минимум четыре популярных формата.

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О том, что Windows 11 получит поддержку форматов архивов 7z, RAR, Tar и Gz, сегодня сообщил директор Microsoft по продукту Панос Панай. Обновление выйдет в обозримой перспективе, но когда конкретно это произойдёт, не уточняется.

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Также остаётся неясным вопрос, в каком именно виде будет реализована поддержка архивных форматов — только в виде функции их распаковки или же, наконец, и их создания тоже? Если второй вариант, то без установки того же 7-zip обойтись по-прежнему не выйдет.