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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Через мобильное приложение «Госключ» уже подписано свыше 1,5 млн электронных документов
Всего же выпущено 2 млн сертификатов электронной подписи.
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Минцифры РФ сообщило о том, что около 1,5 млн электронных документов уже подписано в приложении «Госключ», Данный сервис был представлен 3 августа 2021 года Минцифры, он предназначается для подписания договоров в онлайн-режиме. Представители ведомства подчёркивают, что «Госключ» — удобный и безопасный сервис для пользователей портала Госуслуг с подтверждённой учётной записью.

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Мобильное приложение «Госключ» позволяет получить электронную подпись с целью её дальнейшего использования. С начала работы сервиса подписано 1,5 млн электронных документов, а в текущем месяце каждый десятый пользователь приложения подписывал документы в «Госключе».

Минцифры напоминает, что в «Госключе» с действующей электронной подписью можно подписать следующие документы:

  • договор с оператором связи;
  • кадровые документы;
  • ипотечный договор и договор покупки недвижимости в новостройке;
  • договор с вузом;
  • заявление на получение ИНН;
  • заявление на регистрацию бизнеса;
  • документы, которые вы отправили себе на подпись (например, заявления, документы в суд, расписки);
  • электронный договор купли‑продажи автомобиля;
  • заявление на исправление ошибки в ЕГРН и другие документы.
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Также Минцифры рассказало, что в «Госключе» оформили уже 2 млн сертификатов электронной подписи, сделано это было тоже в режиме онлайн. Уточняется, что чаще всего пользователи подписывали договоры с операторами связи, а также документы на получение ИНН.

#минцифры #российское по #госключ
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хахахер
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ЧВК Вагнер
16:15
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Алексей Ассапов
16:13
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16:10
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