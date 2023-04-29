Минцифры РФ сообщило о том, что около 1,5 млн электронных документов уже подписано в приложении «Госключ», Данный сервис был представлен 3 августа 2021 года Минцифры, он предназначается для подписания договоров в онлайн-режиме. Представители ведомства подчёркивают, что «Госключ» — удобный и безопасный сервис для пользователей портала Госуслуг с подтверждённой учётной записью.
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Мобильное приложение «Госключ» позволяет получить электронную подпись с целью её дальнейшего использования. С начала работы сервиса подписано 1,5 млн электронных документов, а в текущем месяце каждый десятый пользователь приложения подписывал документы в «Госключе».
Минцифры напоминает, что в «Госключе» с действующей электронной подписью можно подписать следующие документы:
- договор с оператором связи;
- кадровые документы;
- ипотечный договор и договор покупки недвижимости в новостройке;
- договор с вузом;
- заявление на получение ИНН;
- заявление на регистрацию бизнеса;
- документы, которые вы отправили себе на подпись (например, заявления, документы в суд, расписки);
- электронный договор купли‑продажи автомобиля;
- заявление на исправление ошибки в ЕГРН и другие документы.
Также Минцифры рассказало, что в «Госключе» оформили уже 2 млн сертификатов электронной подписи, сделано это было тоже в режиме онлайн. Уточняется, что чаще всего пользователи подписывали договоры с операторами связи, а также документы на получение ИНН.