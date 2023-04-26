Отечественные компании даже укрепили команды специалистами из ушедших вендоров.

Глава Минцифры Максут Шадаев в общении с журналистами дал понять, что отток IT-специалистов из России не является критичным, а многие отечественные компании даже смогли пополнить свои команды специалистами из ушедших из РФ фирм.

реклама

«У нас в целом, действительно, произошёл отток, наверное, в том числе уехали квалифицированные и талантливые ребята, которые очень востребованы, ликвидны на международном рынке, у которых есть уникальные компетенции. В целом, я считаю, что он не является критичным», — заявил Шадаев.

Глава Минцифры также дал понять, что телеком-операторы «активно подобрали» инженеров, которые работали в ушедших из РФ зарубежных компаний и тем самым смогли усилить свои ряды. «Поэтому я с оптимизмом смотрю. Я призываю не бояться мобилизации. Всё будет хорошо. Как мы говорим, что теперь реестр воинского учёта, который в законе новом прописан, позволит всем, кто имеет право на отсрочку, эту отсрочку гарантировать железобетонно. Мы считаем, что так как IТ, телеком остаётся в фокусе, то здесь, конечно, все действующие меры по отсрочке, они все будут сохранены», — резюмировал Шадаев.

Также в середине апреля Минцифры заявило о росте числа сотрудников в российской IT-отрасли на 12% в 2022 году. По данным ведомства, количество IT-работников в стране увеличилось до 761 тыс. человек. «Колоссальный» дефицит высококвалифицированных специалистов все ещё остаётся. В ведомстве отметили, что зарплаты сотрудников IT-отрасли в минувшем году увеличились на 19%, а на сегодня уровень зарплат в российских IT-компаниях в два раза выше, чем в среднем по экономике.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Напомним, в конце 2022 года в Минцифры оценивали количество IT-специалистов в стране до 1 млн человек. В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил на заседании в Госдуме, что около 100 тыс. российских IT-специалистов покинули страну в этом году: «Действительно, у нас, если брать две волны отъезда IT-специалистов, то до 10% сотрудников IT-компаний уехали из страны и не вернулись. Если в сумме брать, порядка 100 тыс. IT-специалистов находятся за пределами нашей страны».