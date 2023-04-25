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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Правительство может обязать ретейлеров устанавливать российские ОС на все ввозимые ноутбуки и ПК
Список этих ОС вы уже знаете.
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Издание «Коммерсантъ» пишет о том, что правительство может обязать ретейлеров предустанавливать российскую операционную систему на все ноутбуки и персональные компьютеры, которые поставляются в РФ. Соответствующий закон уже готовит Минцифры. Разработчики ОС убеждены, что это поможет избежать проблем с безопасностью поставляемых по параллельному импорту устройств на Windows, которые не получают обновления.

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Собеседник издания «Коммерсантъ» в правительстве рассказал, что Минцифры разрабатывает регулирование, в рамках которого предустановка российской операционной системы на все ввозимые в страну ноутбуки и персональные компьютеры станет обязательной. «Российская ОС должна стать дополнительной. Документ может быть внесен в правительство в этом квартале», — отметил источник. Другой близкий к кабмину источник добавил, что с прошлого года даже обсуждалась возможность возложить обязанность о предустановке отечественных ОС на ритейлеров.

Напомним, по постановлению правительства №1867 от 2020 года, предустановка российских программ — обязанность производителя. «Сейчас любой продавец техники в России может вполне легально самоустраниться от предустановки, заявив об отсутствии у него таких полномочий», — отмечает руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. Он убеждён, что при изменении регулирования ритейлер будет обязан заниматься предустановкой российского ПО под угрозой изъятия товара.

Напомним, в середине 2022 года на фоне роста поставок в РФ иностранных ноутбуков без операционной системы Минцифры говорило, что рассматривает вариант сделать предустановку отечественной ОС на эти устройства обязательной. В ноябре министерство провело опрос бизнеса для выбора «целевых» отечественных операционных систем. По итогам опроса было выделено три системы — ОС Astra Linux (ГК «Астра»), ОС «Альт» («Базальт СПО») и «Ред ОС» («Ред Софт») на базе Linux.

Инициатива об обязательной предустановке российской ОС на ноутбуки и ПК обеспечит уход от нелегальных поставок ОС Windows Microsoft, которая в том числе не получает обновлений безопасности. По крайней мере, так считает председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Эксперты рынка убеждены, что введение обязательной предустановки российских ОС на поставляемые устройства негативно скажется на рынке. «Если обяжут предустанавливать российскую ОС вместо уже установленной производителем, следствием станет удорожание продукции. Установка же двух ОС одновременно реализуема не на всех устройствах», — отметил представитель РАТЭК (объединяет «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк» и др.) Антон Гуськов.

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Если Минцифры действительно обяжет предустанавливать российскую ОС вместо уже установленной производителем, то это повлечёт за собой неминуемое подорожание продукции. «Если ритейлеров обяжут предустанавливать российскую ОС, то трудозатраты специалистов в магазинах будут закладываться в конечную стоимость оборудования», — подчёркивает источник «Коммерсанта» в крупном иностранном производителе. Он также считает, что при этом ни один из ведущих вендоров не сможет предустанавливать российскую ОС на производстве, поэтому и объем электроники этих поставщиков может сократиться.

#минцифры #российское по
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