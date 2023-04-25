Соответствующая норма принята уже и в Евросоюзе.

Издание «Интерфакс» сообщает, что Минцифры разработало аналогичный европейскому DMA законопроект, который обяжет Apple разрешать устанавливать приложения из сторонних источников, а не только из App Store.

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Проект закона может быть внесён в Госдуму уже в текущую сессию, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. «Если мы пойдем по стандартной процедуре, то это (внесение законопроекта — ИФ) будет не раньше, чем осенняя сессия. Если в том числе консультации с Госдумой покажут, что это актуальный вопрос и депутатам интересно нас поддержать, (то) мы постараемся максимально быстро внести», — сказал Шадаев журналистам во вторник.

Максут Шадаев дал понять, что сам закон «уже готов». А Минцифры прорабатывает максимально быстрый вариант его принятия и надеется, что он может успеть в весеннюю сессию.

В Минцифры рассчитыва.ьт, что компания Apple согласится исполнять нормы законопроекта, так как «Apple — добросовестная компания» и «даже заплатила штраф, что в текущие времена очень сложно». «Потому что для того, чтобы заплатить штраф им нужно было получать отдельное согласование OFAC (управление по контролю над иностранными активами Минфина США - ИФ). Apple прошла все процедуры согласования и заплатила в бюджет Российской Федерации штраф (наложенный ФАС — ИФ). Я считаю, что это как раз подтверждение, что компания готова добросовестно выполнять требования российского законодательства и продолжать работу на рынке», — подытожил Шадаев.

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Напомним, 1 ноября 2022 года вступил в силу новый закон Евросоюза Digital Markets Act (DMA), направленный на усиление контроля за крупнейшими IT-компаниями, который обязует их открыть свои платформы для сторонних компаний и разработчиков. За несоблюдение закона предусмотрены штрафные санкции в размере до 20% от годового оборота компании. Закон станет применимым по большей части с мая 2023 года, но до 2024 года не все его пункты будут обязательны.