Когда в начале прошлой осени NVIDIA представила вниманию общественности платформу RTX Remix, позволяющую самостоятельно создавать «ремастеры» видеоигр, многие восприняли эту технологию без особого энтузиазма. Возможно, с сегодняшнего дня ситуация начнёт исправляться, поскольку сегодня NVIDIA выложила платформу и документацию к ней в открытый доступ.
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Вкратце напомним, как работает RTX Remix: активировав данную систему, программа сканирует игровые материалы, как то геометрию, текстуры, объекты и освещение, и выделяет полученные данные в специальную модель. Затем с этой моделью можно работать, повышая разрешение текстур с помощью нейросетей, внедряя современные технологии освещения, и многое другое.
По замыслу NVIDIA, RTX Remix позволит заменить труд целых команд разработчиков, занимающихся производством ремастеров игр, а также значительно ускоряя работу над фанатскими проектами, над которыми зачастую работает всего один (максимум — несколько) человек.