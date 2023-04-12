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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
NVIDIA выпустила перспективную платформу RTX Remix для создания графических модификаций видеоигр
Ну вот. А разработчики за это по $60—70 долларов просят.
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Когда в начале прошлой осени NVIDIA представила вниманию общественности платформу RTX Remix, позволяющую самостоятельно создавать «ремастеры» видеоигр, многие восприняли эту технологию без особого энтузиазма. Возможно, с сегодняшнего дня ситуация начнёт исправляться, поскольку сегодня NVIDIA выложила платформу и документацию к ней в открытый доступ.

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Вкратце напомним, как работает RTX Remix: активировав данную систему, программа сканирует игровые материалы, как то геометрию, текстуры, объекты и освещение, и выделяет полученные данные в специальную модель. Затем с этой моделью можно работать, повышая разрешение текстур с помощью нейросетей, внедряя современные технологии освещения, и многое другое.

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По замыслу NVIDIA, RTX Remix позволит заменить труд целых команд разработчиков, занимающихся производством ремастеров игр, а также значительно ускоряя работу над фанатскими проектами, над которыми зачастую работает всего один (максимум — несколько) человек.

#nvidia
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