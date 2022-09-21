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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
NVIDIA представила графическую мод-платформу RTX Remix и показала её работу на примере TES III Morrowind
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Помимо новых графических ускорителей NVIDIA в рамках вчерашнего мероприятия представила и массу сопутствующих материалов и технологий, среди которых, в частности, была платформа для создания графических модификаций для видеоигр под названием RTX Remix.

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По словам представителей NVIDIA, за годы существования игровой индустрии моддинг стал целой субкультурой среди геймеров: многие с удовольствием устанавливают в свои любимые игры различные модификации, включая различные ретекстуры и прочие графические улучшения. В задачу NVIDIA входит упрощение этой задачи как со стороны создателей модификаций, так и со стороны их пользователей.

Система позволит «нажатием горячей клавиши» сканировать находящиеся в поле зрения игровые материалы, включая текстуры, геометрию, освещение и позиции игровой камеры, и выделить её в модель в формате Universal Scene Description. Дальше система способна улучшать полученную картинку, повышая разрешение текстур, работая со светом, добавляя карты нормалей, и так далее.

Как это будет работать и выглядеть, в NVIDIA продемонстрировали на примере The Elder Scrolls III Morrowind — одной из самых облюбованных моддерами игр. Как уточняют в NVIDIA, система позволит на порядки ускорить процесс придания классическим играм современного вида: если в случае с Quake II RTX данный процесс потребовал труда целой команды инженеров, художников и других специалистов, то с помощью RTX Remix всё это можно будет делать относительно быстро и в дружелюбном для моддеров формате.

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Когда конкретно ожидается запуск RTX Remix, не уточняется, но «вскоре» после выхода флагманских видеокарт GeForce RTX 4090 и RTX 4080.

#nvidia
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