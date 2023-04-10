Понятно.

Несколько часов назад замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявили, что в Twitter наблюдается положительная динамика в плане удаления запрещённого контента и снижения «дискриминации» в отношении российских политиков и СМИ.

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В Роскомнадзоре, впрочем, это мнение о Twitter не разделяют. Как сообщил в комментарии «Интерфаксу» представитель РКН, ведомство «не видит оснований» для разблокировки сервиса Twitter, поскольку данная соцсеть продолжает в значительной степени игнорировать запросы и до сих пор не удалила 1 300 запрещённых в России материалов.

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Таким образом, как минимум на среднесрочную перспективу Twitter останется в России заблокированным.