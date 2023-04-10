Соцсеть под новым руководством одумалась.

На текущий момент социальная сеть Twitter в России заблокирована. Соответствующее действие в отношении соцсети было применено в прошлом году на фоне игнорирования её администрацией запросов российских надзорных ведомств об удалении запрещённой информации и дискриминации российских СМИ и политиков.

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Под новым руководством к Twitter вернулась адекватность: по словам замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, российским государственным ведомствам вернули доступ к их учётным записям, что дало возможность доносить до широкой публики видение России по тем или иным вопросам. В связи с этим Горелкин предлагает пересмотреть решение о блокировке Twitter в России.

Ему вторит и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, заявившая, что Twitter изменил политику в отношении распространения запрещённого контента, так что имеет смысл изменить решение об ограничении работы данной соцсети.

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Примут ли в России соответствующее решение о возобновлении работы с Twitter, пока неясно. Учитывая, что на просторах данной соцсети не так уж легко найти запрещённые материалы, и чтобы их отыскать, нужно делать это целенаправленно, вопрос о её блокировке не должен даже подниматься. В целом, политика двойных стандартов в отношении блокировок тех или иных сервисов не приводит к позитивным результатам: в том же Telegram, который в России позиционируют чуть ли не как панацею и замену всем соцсетям вместе взятым, фейков об СВО в частности и крайне сомнительных материалов вообще на порядки больше; и ничего, работает.