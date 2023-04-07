Нужные правильные уточнения.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Издание «Коммерсант» сообщает, что производители и продавцы электроники раскритиковали проект постановления правительства, обязывающего предоставлять магазину мобильных приложений RuStore доступ к системным настройкам и разрешениям. Они справедливо отметили, что требование идёт вразрез с соглашениями с Google и угрожает производителям смартфонов проблемами на мировом рынке.

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В условиях параллельного импорта вышеописанные нормы по предустановке не могут быть исполнены. Эксперты также уточняют что везённая в РФ техника по параллельному импорту, как раз не попадает под действие нового постановления. Риск остаётся актуальным только для крупных поставщиков, которые до сих пор работают официально.

Журналисты «Коммерсанта» уже успели ознакомиться с отзывом Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники на разработанный Минцифры проект постановления правительства, описывающий правила предварительной установки магазина приложений RuStore. В это объединение, например, входят Samsung, Huawei «М.Видео-Эльдорадо» и другие компании. Так вот, документ предписывает вендорам и уполномоченным лицам интегрировать RuStore в устройство в той же степени, что и магазин производителя ОС или устройства.

Эксперты дали понять, что «такие требования в большинстве случаев технически невыполнимы». Всё слишком просто: Google запрещает лицензиатам своих системных сервисов (GMS) давать подобные привилегии сторонним приложениям. «Попытка продажи устройства с GMS без лицензии в РФ может привести к отзыву лицензии на модель во всём мире», — уточнили в РАТЭК.

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Что касается Минцифры, то её доводы РАТЭК не убедили, поэтому соответствующих изменений в проект чиновники не стали вносить. По крайней мере, в новой редакции, опубликованной 5 апреля, таких правок обнаружено не было. В ведомстве сослались на то, что, например, в смартфонах Samsung и Xiaomi уже и так установлены альтернативные магазины приложений. Например, Galaxy Store и GetApps.