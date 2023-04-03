Сервис коротких вертикальных видео Likee — одно из них.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В российском магазине Android-приложений RuStore появились программы иностранных разработчиков. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на заявление директора по работе с партнёрами Ильи Ульянова. Он также уточнил, что в ближайшее время количество зарубежных приложений «значительно увеличится».

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Из приложений зарубежных разработчиков, которые появились в российском RuStore, можно, например, выделить социальную сеть с короткими вертикальными видео Likee. «К нам уже присоединилось более 4 тыс. издателей, в том числе и первые иностранные компании, например, популярная и известная во всем мире социальная сеть Likee», — сообщил Ульянов.

Илья Ульянов также рассказал, что в ближайшее время количество зарубежных приложений должно значительно увеличиться. По данным Mediascope Cross Web, мобильным приложением RuStore в феврале текущего года воспользовалось 7 % пользователей мобильных приложений в Рунете по всей России в возрасте старше 12 лет.

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Напомним, в феврале 2023-го российский магазин Android-приложений RuStore вышел из стадии бета-тестирования и разрешил размещать программы иностранным разработчикам. Данный сервис был запущен компанией VK при поддержке Минцифры в мае 2022 года.