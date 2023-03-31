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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Италия стала первой страной, которая ограничила у себя использование ChatGPT
OpenAI предписано устранить серьёзные недочёты в области безопасности.
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Итальянское агентство по защите персональных данных обвинило компанию OpenAI, которую мы знаем по сервису ChatGPT, в том, что она собирает данные для обучения алгоритмов чат-бота, не уведомляя пользователей сервиса. По этой причине регулятор принял решение запретить использование ChatGPT в стране до тех пор, пока OpenAI не устранит нарушение законодательства Евросоюза о конфиденциальности.

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Что до самой OpenAI, то у неё есть 20 дней для исполнения требования регулятора. В противном случае компании придётся заплатить штраф в размере до 20 миллионов евро или до 4 % от годового мирового оборота.

Запрет ChatGPT в Италии стал следствием масштабной утечки личных данных. Так, в результате сбоя, который случился 20 марта, некоторые пользователи чат-бота могли увидеть чужие сообщения, а также другую персональную информацию про совершенно незнакомых им людей. В Сеть «утекли» даже некоторые платёжные сведения, имена и фамилии. Сама OpenAI заявила, что программный сбой напрямую затронул малое количество пользователей.

Ещё итальянское агентство по защите персональных данных обратило внимание на тот факт, что ChatGPT никак не проверяет возраст пользователя. Хотя сам сервис имеет возрастной ценз «13+». OpenAI предписано устранить данный недочёт, если она захочет вернуться на рынок Италии.

Напомним, два дня назад Илон Маск, Стив Возняк и более 1000 экспертов призвали приостановить обучение нейросетей до разработки стандартов контроля. Опасения представителей IT-отрасли настолько серьёзные, что они даже подготовили специальное открытое письмо, в котором предупредили о потенциальных рисках для общества.

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Письмо было опубликовано некоммерческим институтом Future of Life и подписано многими известными в IT людьми. Они призывают буквально «поставить на паузу» обучение ИИ до того момента, когда в отрасли будут разработаны общие протоколы и стандарты безопасности, применение которых станут проверять независимые эксперты.

#chatgpt #нейросети #openai
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