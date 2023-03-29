В этом что-то есть.

Стремительное развитие генеративных ИИ-систем может испугать неподготовленного обывателя, поскольку тот же ChatGPT умеет делать множество примитивных операций, за которые людям, в общем-то, деньги ещё платят. А вот страх у экспертов перед нашествием нейросетей заставляет задуматься и попытаться более детально во всём разобраться.

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Илон Маск, Стив Возняк и ещё около 1000 экспертов в области искусственного интеллекта и руководителей IT-компаний призвали ввести полугодовой мораторий на обучение ИИ-систем. Речь идёт о нейросетях, которые могут быть более производительными, чем недавно представленная GPT-4 от компании OpenAI. Опасения экспертов настолько серьёзные, что они даже подготовили специальное открытое письмо, в котором предупредили о потенциальных рисках для общества.

Письмо было опубликовано некоммерческим институтом Future of Life и подписано многими известными в IT людьми. Они призывают буквально «поставить на паузу» обучение ИИ до того момента, когда в отрасли будут разработаны общие протоколы и стандарты безопасности, применение которых станут проверять независимые эксперты.

В письмо отдельно проговаривается тот факт, что мощные ИИ-системы на сегодняшний день должны разрабатываться только после того, как человечество будет уверено в позитивных последствиях такого развития, а также в сопутствующих рисках. В письмо говорится о потенциальных угрозах для общества и цивилизации со стороны способных конкурировать с людьми ИИ-систем. Последнее может привести к экономическим и даже политическим потрясениям.

Ранее к группе неравнодушных представителей ИТ-индустрии, которые обеспокоены развитием ИИ присоединился, присоединился Европол. Он предупредил о возможности злоупотребления злоумышленниками системами наподобие ChatGPT. Генеративный искусственный интеллект можно использовать для фишинга, дезинформации и совершения киберпреступлений.

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Не стоит также забывать, что Илон Маск, чья компания Tesla довольно давно использует элементы искусственного интеллекта в своих системах автопилота, открыто и неоднократно выражал обеспокоенность опасностью ИИ-систем.