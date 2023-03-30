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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Российское ПО подорожало на 30-50 % из-за отсутствия конкуренции и повышения зарплат программистам
Вот вам и да.
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Издание «Коммерсантъ» сообщает, что за последний год российские разработчики программного обеспечения подняли цены на свою продукцию на 30-50 %. На это есть несколько причин, среди которых главной можно считать отсутствие конкуренции из-за ухода с российского рынка западных поставщиков. Самими разработчиками факт поднятия цен признаётся, но они называют его умеренным и даже необходимым.

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Так, зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов рассказал «Коммерсанту», что за год с марта 2022 года цены на российский софт выросли на 20-40 % к году из-за отсутствия конкуренции с западными поставщиками. «Сейчас на рынке существует ограниченное количество поставщиков и почти бесконечное количество потребителей», — подчеркнул Николай Ульянов.

Повышение стоимости российских программных продуктов, в числе которых есть и операционные системы, на 30-50 % подтвердил директор технологической практики «Технологии доверия» Юрий Швыдченко, который также связывает ситуацию с уходом западных конкурентов: «Динамика особенно заметна в системном ПО, офисном и в системах управления предприятиями».

Источник издания «Коммерсантъ» в компании-российском разработчике софта подтвердил, что в министерстве поднимали вопрос, попросив разработчиков не завышать цены, поскольку «IT-отрасль и так пользуется достаточным количеством льгот и преференций». Контроль цен в РФ больше возлагается на ФАС, а не Минцифры. Представители контролирующего ведомства ещё не ответили на запрос журналистов. В Минцифры знают о росте цен на российское ПО: «Министерство находится в контакте с отраслью и примет меры для решения этого вопроса».

Интересная история с регулированием цен здесь заключается в том, что запрет на злоупотребление доминирующим положением не распространяется на владельцев результатов интеллектуальной деятельности, к которым относятся IT-компании: «В 2020 году ведомство разработало законопроект об изменениях в регулировании результатов интеллектуальной деятельности, но ввиду протестов IT-отрасли его не приняли».

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Необходимость в повышении зарплат программистов для их удержания в стране и обучения стала основным фактором повышения цен на отечественное ПО — такую мысль высказала директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев: «Отсутствие продуктов западных конкурентов и обязательность импортозамещения лишь подогревают этот рост». Господин Комлев считает, что российское ПО из-за отсутствия конкуренции может продолжить дорожать «до сопоставимого с иностранным софтом», если не вмешается правительство.

#минцифры #российское по
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