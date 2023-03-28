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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
VK создаст собственную CDN-инфраструктуру на случай отключения YouTube
Это должно помочь ускорить загрузку контента.
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Российская компания VK ведёт переговоры с операторами связи в России об использовании в их сетях кэширующих CDN-серверов, которые позволяют ускорить загрузку видеоматериалов пользователям. Соответствующую информацию опубликовало издание Forbes со ссылкой на авторитетных инсайдеров.

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Эксперты также считают, что своя CDN («сеть доставки контента») позволит VK подготовиться к скачку трафика в случае отключения YouTube. Кроме того, VK сейчас активно переманивает блогеров с YouTube. В самой VK отмечают, что строительство CDN связано с растущей популярностью сервисов компании. Напомним, трафик соцсети «ВКонтакте» в прошлом году вырос более чем в два раза.

CDN (Content delivery network, «сеть доставки контента») является по своей сути географически распределённой сетью серверов, на которых хранятся копии востребованного контента, чаще всего видео и игр. Сервис позволяет загружать контент не с центрального сервера, который может быть расположен за тысячи километров, а из ближайшей точки присутствия CDN.

Один из инсайдеров телекоммуникационного рынка, опрошенных изданием Forbes, назвал новую инициативу VK совместным проектом с операторами связи. Доподлинно установлено, что стороны сейчас определяют точки на сетях для установки серверов.

VK в беседах с операторами пообещала в буквальном смысле переманить с YouTube популярных русскоговорящих блогеров и значительно увеличить свой видеотрафик. Именно такую информацию раскрыл опрошенный инсайдер. Участники рынка сейчас обсуждают коммерческие условия взаимодействия с сетью CDN VK, подтверждает источник в одном из крупных провайдеров. «Это правильное начинание, которое поможет нам разгрузить сеть», — добавили в «Ростелекоме».

В 2022 году ежедневная аудитория сервисов VK выросла почти на 20 % и достигла 73 млн пользователей. За тот же период трафик социальной сети «ВКонтакте» вырос более чем в два раза. «Чтобы обеспечить комфортное пользование действующими и новыми продуктами, VK последовательно наращивает пропускную способность, в том числе и за счет расширения сети CDN», — сообщили Forbes в компании. Представители Минцифры также успели заявить, что государственное финансирование CDN-инфраструктуры не планируется.

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В МТС, «Вымпелкоме», «Мегафоне», «ЭР-Телекоме» и «Транстелекоме» отказались от комментариев.

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