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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Российский магазин приложений RuStore установили более 8 млн пользователей
Из магазина было совершено более 18 млн загрузок.
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Российский магазин приложений RuStore с момента своего запуска в мае прошлого года установили более 8 млн пользователей. Соответствующую информацию обнародовало издание ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина в рамках отчёта в Госдуме.

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«Дал поручения создать единый отечественный магазин приложений. Сейчас RuStore уже заработал. Став заменой зарубежным аналогам. Свыше 8 млн человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн кинотеатры, интернет-магазины», — сообщил Мишустин в своём выступлении.

Мишустин также отметил, что всего из магазина приложений было совершено более 18 млн загрузок разных программных продуктов.

Напомним, чуть ранее стало известно, что магазин RuStore пока не начали предустанавливать на ввозимые и продаваемые в России смартфоны, несмотря на включение его в список для обязательной предустановки на продаваемые в стране мобильные устройства в 2023 году.

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Минцифры отметило, что на предустановку RuStore мог повлиять срок поставок новых устройств в страну, а также мораторий на проверку Роспотребнадзором. Магазин RuStore разработан компанией VK совместно с крупнейшими отечественными IT-компаниями при поддержке Минцифры.

#минцифры #rustore
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