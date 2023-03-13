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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Минцифры планирует направить 1,3 млрд руб. на создание аналога GitHub из фонда «Росинфокоминвест»
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Минцифры планирует использовать 1,3 млрд руб., которые находятся без движения на счетах фонда «Росинфокоминвест» с 2007 года, для создания национального репозитория программного обеспечения с открытым исходным кодом. Соответствующую информацию обнародовало издание «Ведомости» со ссылкой на своих инсайдеров.

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Один из информированных источников, давших комментарий журналистам «Ведомостей», отметил, что предложение по использованию денег фонда «Росинфокоминвеста» было направлено в кабмин ещё в декабре прошлого года. По предварительным данным, оно получило одобрение, поскольку представитель Минцифры уже подтвердил о запланированном использовании средств на создание репозитория.

Средства упомянутого фонда сначала передадут в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), откуда транзитом перейдут на счёт АНО «Открытый код». Источник «Ведомостей» также утверждает, что зарегистрированная в 2022 году АНО «Открытый код» в данный момент разрабатывает техзадание на создание репозитория. В числе её учредителей есть компании VK, «Ростелеком», университет «Иннополис», группа T1 и другие структуры.

Напомним, вопрос создания отечественного аналога GitHub обсуждается с сентября 2021 года. В октябре РФРИТ объявил о своём участии в проекте. Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух считает идею создания национального репозитория перспективной. Тут и технологическая независимость, и поддержка конечных разработчиков — всё важно.

Что касается упомянутых 1,3 млрд руб., то гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов считает, что на создание отечественного репозитория указанной суммы может и не хватить. Авторам и подрядчикам проекта ещё предстоит раскрыть информацию публике о том, что подразумевается под репозиторием.

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Опять же, перспективы развития такого сервиса остаются туманными, как минимум, из-за наличия у крупных разработчиков свободных программ собственной инфраструктуры, которую они в ближайшем обозримом будущем не поменяют на репозиторий.

#минцифры #российское по
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