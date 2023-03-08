А не через пень-колоду, как это сделано сейчас.

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Не секрет, что магазины AppStore и Google Play стали в России на фоне так называемых санкций безмерно «токсичными». Из данных площадок удаляют приложения попавших под санкции банков, препятствуют оплате покупок российскими банковскими картами и многое другое. Очевидно, что данным магазинам приложений необходима замена, и ещё в прошлом году она была создана в лице RuStore, RuMarket и NashStore.

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С начала года RuStore является главным отечественным магазином приложений, обязательным для предустановки на поставляемые в Россию официально смартфоны (сейчас это исключительно «Китай»). Но данное решение в Правительстве посчитали недостаточным: теперь в Минцифры хотят обязать производителей смартфонов «глубоко интегрировать» данный магазин в поставляемые в Россию устройства.

Речь идёт, в частности, о том, чтобы загруженные через RuStore приложения автоматически обновлялись системой, а сам экран входа в магазин с предложением регистрации в нём открывался автоматически при первом запуске устройства.

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Вышеизложенная идея наверняка будет в штыки принята публикой, которая хочет приобретать «чистый» смартфон, в котором не нужно будет удалять различные предустановленные приложения, однако важно понимать, что в нынешних условиях данное решение исключительно логичное, к тому же, напрашивавшееся ещё задолго до санкционной войны и вызванных ею проблем. Как это требование будет исполняться в отношении техники, завозимой в Россию посредством параллельного импорта, неясно; скорее всего, никак.