Отечественный магазин приложений RuStore включён в список обязательных для предустановки на «электронные устройства» в России приложений. Об этом стало известно сегодня из официальной новостной публикации на портале Правительства России. Под электронными устройствами в данном случае в основном подразумеваются смартфоны и планшеты, поскольку именно для них данный магазин приложений и создавался.
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Как отмечают в Правительстве, данное решение позволит «обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений».
Напомним, что из официальных магазинов приложений производителей смартфонов были удалены приложения попавших под так называемые санкции банков и других организаций. Таким образом, на Android-смартфонах спасением стало появление отечественных «маркетплейсов», таких, как RuStore, RuMarket и NashStore.
К сожалению, правило распространяется только на Android-смартфоны, поскольку мобильная продукция Apple использует закрытую операционную систему iOS, допускающую установку приложений только посредством AppStore. Впрочем, конкретно в ЕС этот беспредел со стороны Apple скоро может закончиться: вступивший в начале ноября в Союзе Закон о цифровых рынках подразумевает, что производители смартфонов не должны устраивать монополии, а пользователи имеют право самостоятельно выбирать, откуда и как им устанавливать приложения на свои устройства. Будет ли данное правило перенято и другими государствами, покажет время.