Как мы все знаем, мобильная техника Apple в условиях так называемых санкций оказалась крайне «токсичной», поскольку не допускает установку приложений из сторонних сервисов, отличных от App Store. Теперь же выясняется, что если очень постараться, то это ограничение можно обойти, не дожидаясь грядущего законодательного требования к Apple о разрешении использования сторонних маркетплейсов. Как сообщил «Сбербанк», который недавно в своих офисах начал предоставлять бесплатную услугу по установке своего банковского приложения на iPhone и iPad, для этой цели был разработан специальный софт.
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Соответствующий программный комплекс назвали Sberbank Installer iOS, и он, при условии предоставления пользователем доступа к смартфону, загружает программу для онлайн-банкинга напрямую в память устройства, минуя посредника в лице App Store. Система работает по схеме, схожей с приложением iMazing, однако на данный момент неясно, насколько вышеизложенная процедура безопасна.
Как передают «Ведомости», чей журналист опробовал соответствующую услугу в одном из офисов «Сбербанка», сотрудники банка устанавливают на телефон не привычный «Сбербанк Онлайн», а его клон «СБОЛ».
К сожалению, пока что пользователям мобильной техники Apple необходимо применять вот такие «костыли». Так что ждём, пока ЕС, а следом за ним и остальной мир примет постановление, по которому монополизация рынка мобильных маркетплейсов станет противозаконной, и Apple вынудят разрешать пользование сторонними сервисами.