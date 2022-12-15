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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России хотят обязать Apple разрешить устанавливать приложения из сторонних магазинов
Apple, правда, ушла, но её всё равно обяжут.
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Летом Евросоюз принял постановление, по которому с 2024 года реализуемая в странах данного экономического, а с некоторых пор и политического объединения Apple мобильная техника должна будет поддерживать установку приложений из сторонних магазинов, тем самым заканчивая монополию App Store. Решение правильное и очень полезное для конечного пользователя, и было очевидно, что его начнут повторять и в других государствах. И вот, о том, что аналогичный законопроект будет внесён на рассмотрение в Госдуму, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.

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По словам Шадаева, законопроект будет внесён уже в первом квартале наступающего года. Если его примут, то Apple обяжут разрешать российским пользователям устанавливать приложения из сторонних магазинов. В данном случае под сторонними магазинами, судя по всему, подразумеваются RuStore, NashStore и RuMarket, уже сейчас являющиеся на смартфонах на базе Android основными источниками приложений от попавших под так называемые санкции отечественных компаний.

Станет ли Apple исполнять требования российского законодательства, учитывая, что формально компания приостановила свою деятельность в России, вопрос открытый. Возвращаться на рынок рано или поздно придётся, поэтому «вставать в позу» — не в интересах Apple.

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5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
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MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
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RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Стоит отметить, что после того как Apple начала исполнять требования «санкций», мобильная техника купертиновцев стала в России токсичной: многие приложения, среди которых банковские, перестали быть доступными в App Store. Так что вышеуказанный законопроект может стать серьёзным подспорьем для многочисленных обладателей «айфонов» и «айпэдов».

#apple
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