У отечественных разработчиков есть вопросы.

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4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Минцифры в тесной кооперации с участниками IT-рынка готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного программного обеспечения, создатели которого прекратили свою деятельность на территории РФ. Соответствующую информацию обнародовало издание «Коммерсантъ».

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Стало известно, что ведомство предлагает механизм, по которому российские компании получат возможность переводить оплату за использование ПО на спецсчета до востребования правообладателя. В предложении также прописывается мера по декриминализации нелицензионного использования программного обеспечения.

Письмо директора департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина, направленное в «Общественную потребительскую инициативу» 12 декабря, является в данном вопросе своеобразной отправной точкой. В письме чиновник дал понять, что в условиях ухода из РФ иностранных разработчиков ПО вопрос его дальнейшего использования становится особенно остро, а поэтому «приобретает особую актуальность и требует регулирования».

В документе также указывается, что правительство занялось проработкой вопроса определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств».

В Минцифры комментировать предложение о принудительном лицензировании не стали. Но министр Максут Шадаев на вебинаре с IT-отраслью 28 декабря заявил, что «нужны условия, при которых бизнес мог бы использовать зарубежный софт». «Бизнес не виноват, что разработчик ушел из страны и нельзя продлить лицензии. Мы должны создать отдельный механизм для добросовестных пользователей», — пояснил министр.

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«Декриминализация» нелегального использования софта значительно замедлит темпы импортозамещения ПО и нанесет урон всему российскому IT-рынку, убеждён гендиректор компании «МойОфис» Павел Калякин: «Кроме того, иностранные производители программных продуктов могут использовать любые возможные способы для удалённого контроля за действиями российских пользователей». А глава Datana Владимир Захаров убеждён, что реализация подобной инициативы станет «по сути, просто ожиданием возвращения правообладателей в страну».