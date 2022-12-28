Но пока есть вопросы.

Правительство РФ включило проект «Ростелекома» по созданию национальной мобильной экосистемы на ОС «Аврора», который оператор оценивал в 480 млрд руб., в дорожную карту «Нового общесистемного программного обеспечения» (НОПО) до 2030 года.

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Соответствующую информацию обнародовало издание «Коммерсантъ», уточнив также, что вопрос финансирования остаётся нерешённым. Журналисты издания, сославшись на свои источники, говорят, что Минфин пока не готов одобрить выделение средств на данный проект. Другие источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что Минфин в целом отказался одобрить финансирование проекта из бюджета. В Минцифры дали понять, что Минфин предложил «ряд уточнений, которые будут учтены». В самом Минфине отказались от комментариев.

«Коммерсантъ» сообщает, что масштабную стратегию развития ОС «Аврора» компания «Ростелеком» подготовила минувшей осенью. В рамках проекта оператор должен будет вместе с российскими производителями создать экосистему мобильных устройств (смартфонов и планшетов) под управлением «Авроры».

В одной из версий «дорожной карты, которая уже отправлена в Минцифры (так утверждает «Коммерсантъ»), прописано, что число проданных устройств на ОС «Аврора» к 2030 году превысит 75 миллионов штук. Для достижения таких невероятных результатов предлагается ограничить «финансово и юридически значимые операции» на иностранных ОС, а также раздать бесплатно мобильные устройства российским школьникам и ограничить импорт устройств с иностранными ОС. Про субсидии и обеспечение льготами российских производителей электроники там тоже говорится.

Один из собеседников «Коммерсанта», близкий к структурам Минцифры, дал понять, что «Ростелеком» явно не намерен развивать проект на собственные средства, а Минфин не считает возможным обеспечивать проект настолько крупным бюджетным финансированием. Напомним для сравнения — на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Правительство России выделит 896 миллионов рублей, а на развитие софтверного проекта «Аврора» запрашивают 480 миллиардов рублей.

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С производителями устройств всё тоже не так просто. Ещё один опрошенный «Коммерсантом» инсайдер выразил уверенность в том, что производители устройств не захотят на данном этапе вкладываться в столь масштабный проект, поскольку «Аврора» не до конца готова к массовому использованию. Собеседник утверждает, что «ОС требует доработки в части быстродействия, удобства портирования на устройства, возможностей работы на российском железе».