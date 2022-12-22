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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Минцифры одобрило около 70 проектов по созданию отечественного ПО, включая игровой движок от VK за 2,8 млрд
Планы там невероятнейшие.
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Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Минцифры одобрило около 70 проектов нового общесистемного программного обеспечения (НОПО), которое должно заместить зарубежные аналоги. В общий перечень разработчиков программ попали такие компании, как «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», 1С, VK и другие. Они должны вложить в проекты до 2030 года в целом около 70 млрд руб.

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Государство обещают гарантировать спрос на будущие программные продукты, но большинство участников рынка сходится во мнении, что подобные меры могут привести к появлению монополистов в отдельных секторах ПО.

Дорожная карта развития «Нового общесистемного программного обеспечения» в России до 2030 года была утверждена правительством 16 декабря. Журналисты издания «Коммерсантъ» успели с ней ознакомиться и узнать кое-что интересное. Сам документ построен на базе уже существующей «карты» «Новые коммуникационные интернет-технологии», разработанной в августе 2020 года по соглашению о намерениях между правительством и «Ростелекомом».

Бюджетные источники финансирования в документы не указываются, но за счёт государственных грантов планируется реализовать 90 проектов. В аппарате вице-премьера уточнили, что карты будут профинансированы в рамках федерального проекта «Цифровые технологии». А сам объём бюджетных средств уточняется и будет определён при «актуализации параметров бюджета по данным статьям».

Из одобренных программных продуктов есть, например, сервис по просмотру видеоконтента Wink от «Ростелекома», на котором в дальнейшем собираются продвигать и развивать пользовательский контент. Оператору выделят на его развитие 1,16 млрд руб. кредитных средств, также подтверждено ещё четыре финансируемых для «Ростелекома» проекта. В случае с компанией VK был одобрен проект создания российского игрового движка, в который планируют влить 2,8 млрд руб.

Ещё в дорожной карте стоит задача создать к следующему году отраслевой венчурный фонд, инвестиционный капитал которого к 2030 году составит до 30 млрд руб. За данную инициативу будут отвечать Фонд развития интернет-инициатив и Минцифры, а на управление им в 2024-2030 годах хотят выделить 600 млн руб.

Ещё из документов следует, что к 2030 году 71 % российского рынка общесистемного и прикладного ПО будет отечественным, ожидаемая выручка от проектов составит 211 млрд руб., а аудитория российских социальных сетей и мессенджеров достигнет 120 млн пользователей.

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Около 80% поданных в ИЦК И ЦКР проектов отклонены по причине отсутствия заказчика. Также многие разработчики просили поддержку деньгами на технологии, которые уже есть на рынке.

#отечественное по #вконтакте #vk #минцифры
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