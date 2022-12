Но в российском регионе положительный отзыв, равно как и любой другой, недоступен.

Вчера в продажу поступили сразу три крупных (или относительно крупных) видеоигры в разных жанрах, особняком среди которых стояла The Callisto Protocol. Но не потому, что данный хоррор от создателя Dead Space получился идеальным, а ровно наоборот — проблем в «Протоколе» так много и они в своей сути столь критичны, что соответствующий инфоповод в игровой индустрии затмил собой все остальные. Сегодня, когда пыль немного осела, можно вспомнить о том, что вчера также вышла и Need for Speed Unbound, получившая на удивление высокие пользовательские оценки.

Когда Criterion Games первоначально представила Need for Speed Unbound, игроки решили, что с местным визуальным рядом проект обречён на забвение, однако более зрелые геймеры справедливо уточняли, что в играх главное всё же не визуальный ряд, а непосредственно игровой процесс. И с ним в Need for Speed Unbound, согласно отзывам, всё в полном порядке: на момент написания данных строк в Steam насчитывалось без малого полторы тысячи пользовательских отзывов, 83 % из которых положительные.

Как уточняют пользователи, мы имеем дело с Need for Speed с достойной физикой, неплохим музыкальным сопровождением, богатством различных опций и даже пристойного вида сюжетной линией. Впрочем, многие заранее уточняют, что релизной стоимости новинка не стоит, а вот на распродаже взять вполне можно.