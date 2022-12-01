«Глубокий пошаговый бой с реалистичным подходом и точностью управления».

Для геймера из СНГ франшиза Jagged Alliance имеет, пожалуй, особое значение: вторая часть данной серии вкупе с её растащенной на цитаты локализацией от «Буки» завоевала сердца для игроков из постсоветского пространства. Поэтому когда осенью прошлого года издательство THQ Nordic и студия Haemimont Games анонсировали полноценный триквел, радости у геймеров-старичков было столько, что невозможно описать. К сожалению, подробностями проекта разработчики делятся в год по чайной ложке, и сегодня настал черёд новой такой ложки.

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Если коротко, то разработчики Jagged Alliance 3 при создании проекта следуют своеобразному догмату «Глубокий пошаговый бой с реалистичным подходом и точностью управления». В качестве цельного предложения данная фраза несёт мало смысловой нагрузки, поэтому разработчики позволили себе разложить данный подход по полочкам.

Итак, под словом «глубокий» авторы подразумевают, что в каждой конкретной игровой ситуации в Jagged Alliance 3 будет представлено несколько вариантов решения — какого-то одного правильного варианта нет, и в этом, считают авторы, кроется одно из преимуществ проекта. Словосочетание «пошаговый бой» не нуждается в дополнительных пояснениях: Jagged Alliance 3 в данном аспекте будет следовать своим культовым предшественницам.

Что касается «реалистичного подхода», то многие аспекты игрового процесса будут приближены к реальности. Речь не идёт о том, чтобы игра полностью симулировала реальную жизнь, однако такие вещи, как ломающееся или заклинивающее оружие, правдоподобная физика пуль, необходимость долго лечить тяжёлые ранения — всё это будет, как выражаются девелоперы, «приземлено».

Наконец, «точное управление» — это то, какие приказы вы можете отдавать своим наёмникам в течение каждого хода. В Jagged Alliance 3 персонажи могут занимать разные позиции, принимать разные положения тела, прицеливаться в разные части тела противников и так далее. В данном аспекте игрокам будет предоставлена большая свобода действий.

Что же до непосредственно наёмников, то в Jagged Alliance 3 их будет представлено около сорока. Каждый из них обладает своим характером, историей, симпатиями и неприязнями, особенностями, характеристиками, задачами на поле боя и так далее. Как и в оригинальных играх серии, наёмники не являются узкоспециализированными бойцами и при желании их можно развить в универсальных бойцов даже в том случае, если изначально наёмник приобретался как полевой врач или механик.

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Игровой мир, по традиции серии, в Jagged Alliance 3 будет открытым, так что вы вольны отправиться сразу куда вам больше нравится. Однако финальная цель в игре всё же будет: открытый мир лишь разветвляет возможные пути её достижения. Релиз состоится когда-нибудь в будущем.