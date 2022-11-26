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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Глава Минцифры: практически все иностранные IT-компании ушли из России, мы теперь предоставлены сами себе
Россия достигла цифрового суверенитета.
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Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что в данный момент российская IT-отрасль имеет всё необходимое для развития. Руководитель ведомства подчеркнул, что «практически все иностранные IT-компании» ушли с рынка, поэтому Россия достигла цифрового суверенитета.

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«Мы теперь предоставлены сами себе», — цитирует Максута Шадаева издание «Коммерсантъ». Глава Минцифры заверил, что масштаб отъезда IT-специалистов из России не глобальный, поэтому «серьёзного ущерба он не нанёс». Господин Шадаев уверен в том, что технологические компании в России развиваются, зарплаты поднимают, а сотрудникам создают необходимые условия, мотивирующие их остаться.

Но сам Максут Шадаев признал, что из страны уехала значимая часть разработчиков — «одни из самых компетентных, профессиональных сотрудников, которые точно востребованы на международном рынке». До конца года Минцифры намеревается решить вопрос с регулированием использования в России иностранного программного обеспечения. По мнению главы ведомства, только 20 % категорий ПО, которые используются в экономике и, в частности, на промышленных предприятиях имеют «адекватные зрелые российские аналоги».

«С другой стороны, понятно, что если компания использовала софт, оплачивая по подписке, то понятно, что фактически дальше она заплатить не может за этот софт... То есть российского аналога нет, платить за иностранный продукт, который используется, невозможно. Мы сейчас пытаемся найти регуляторную рамку, которая позволит нам этот вопрос отрегулировать, чтобы мы всё-таки разрешили компаниям использовать зарубежный софт до момента появления российского конкурентного аналога», — заявил министр.

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Издание «Коммерсантъ» напоминает, что в сентябре Forbes писал, что около 6 % IT-специалистов уже покинули Россию в 2022 году, а 25 % планируют релокацию в течение ближайшего года. В марте стал известно об отъезде до 70 тыс. айтишников из России.

#отечественное по #минцифры
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Глава Минцифры: практически все иностранные IT-компании ушли из России, мы теперь предоставлены сами себе
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