Собственно, раньше её никто и не ждёт.

После того как в Сеть утекла масса геймплея рабочей версии Grand Theft Auto VI, пользователи пришли к единственному правильному выводу: релиз шестой номерной части культовой серии состоится ещё очень нескоро. Сегодня стало известно, что Microsoft, отправившая заявление в Британский антимонопольный регулятор по делу о поглощении холдинга Activision Blizzard, в комментарии о будущем игровой индустрии сделала предположение, что Grand Theft Auto VI выйдет в 2024 году.

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То, что Microsoft не имеет никакого отношения к Grand Theft Auto, в данном случае совершенно не важно, поскольку комментарий касался именно мнения рэдмондцев о развитии игропрома на ближайшие годы.

Примечательно, что никакой эксклюзивной или инсайдерской информацией Microsoft в отношении Grand Theft Auto VI не обладает, а в своих прогнозах ссылается лишь на общедоступные сведения, включая недавнюю крупную утечку сведений о будущем проекте.

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Является ли вышеизложенный прогноз чересчур оптимистичным, учитывая увиденное в утечке, сказать трудно. Не исключено, что в Сеть попала совсем ранняя рабочая версия GTA VI, а на сегодняшний день всё уже приведено в относительный порядок. Rockstar, к слову, подтвердила утечку и выразила большое расстройство произошедшим, но никакими официальными сведениями касательно GTA 6 не поделилась.