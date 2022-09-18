Давайте будем говорить прямо: для фанатской «поделки» ради сруба просмотров — слишком качественно и правдоподобно.

Утро воскресенья обрадовало фанатов серии Grand Theft Auto, уже на протяжении многих лет ожидающих релиза шестой номерной части франшизы. В Сеть просочился геймплей чего-то, что до боли напоминает типичный игровой процесс культовой «бандитской» серии от Rockstar, попутно подтверждая ранее утекавшие слухи, в том числе, например, о действующих лицах.

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В нижеуказанных видео можно заметить нескольких главных героев, среди которых впервые в серии будет и девушка, ну а в остальном игровой процесс в целом похож на типичную GTA. Персонажи устраивают беспредел, и им за это, что характерно, ничего не «светит».

По всей видимости, перед нами действительно утечка геймплея ранней рабочей версии будущей игры: слишком уж всё правдоподобно и выполнено на уровне качества, превосходящем возможности среднестатистического шутника. Кроме того, увиденное в рамках данной утечки пусть и частично, но подтверждает ранние сливы: по всей видимости, действие игры действительно развернётся на значительной территории Северной и Южной Америки.

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В общем, смотрите, пока Rockstar не спохватилась и не принудила YouTube к удалению данных материалов. Формально Rockstar подтвердила работу над новой GTA ещё в начале этого года, но дальше данного события история пока не дошла. Релиз, судя по увиденному, состоится гораздо раньше, чем кажется.