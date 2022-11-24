Авторитетный инсайдер Том Хендерсон продолжает снабжать любителей видеоигр сведениями, которые официальные разработчики и издатели, по понятным причинам, пока озвучить не могут. На днях Хендерсон сообщил, что в производстве находятся две игры по «Чужому»: одна — AAA-класса в жанре хоррора, а вторая — продолжение полюбившейся многим Aliens Isolation. Теперь же инсайдер раздобыл дополнительные сведения, а конкретно — узнал, кто отвечает за один из этих двух проектов коллектив.
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Так, согласно сведениям Хендерсона, в разработке принимает участие японская студия Grasshopper Manufacture, известная в первую, а для большинства и в последнюю очередь работой над экшеном Loppipop Chainsaw. Помимо неё коллектив из относительно известного также ответственен за серию No More Heroes.
Неясно, над каким конкретно проектом по «Чужому» трудится Grasshopper, но можно предположить, что вряд ли это сиквел Alien Isolation — слишком уж большая ответственность и очень легко «запороть» весь игровой процесс.
Возможно, завеса тайны будет приподнята в рамках The Game Awards 2022 в следующем месяце.