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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Во вселенной «Чужого» создаются продолжение Alien Isolation и новая AAA-игра в жанре хоррора на выживание — инсайдер
Неужели мечты фанатов сбудутся?
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Вселенная «Чужого» помимо пары достойных и массы «проходных» кинофильмов также породила парочку хороших и массы крайне низкосортных видеоигр. В число лучших игр в данной франшизе входит Alien Isolation, и вот, похоже, в перспективе мы наконец-то увидим её продолжение, намёк на которое можно было увидеть ещё в финальных кадрах оригинала.

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По крайней мере, соответствующей информацией владеет авторитетнейший инсайдер Том Хендерсон, до которого дошли слухи о том, что условный сиквел «Изоляции» находится как минимум в стадии так называемого питча — версии, которую показывают издателям с целью заручиться их поддержкой. Также, по его сведениям, в производстве находится ещё один проект по «Чужим» — некая игра AAA-класса в жанре хоррора на выживание, разработчики которой вдохновляются Resident Evil и Dead Space.

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Касательно новой Alien Isolation сведений пока нет, а вот таинственный хоррор, как заявляет Хендерсон, могут выпустить в конце следующего года. Инсайдер надеется, что ему удастся раздобыть дополнительные сведения.

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