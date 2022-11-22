Вселенная «Чужого» помимо пары достойных и массы «проходных» кинофильмов также породила парочку хороших и массы крайне низкосортных видеоигр. В число лучших игр в данной франшизе входит Alien Isolation, и вот, похоже, в перспективе мы наконец-то увидим её продолжение, намёк на которое можно было увидеть ещё в финальных кадрах оригинала.
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По крайней мере, соответствующей информацией владеет авторитетнейший инсайдер Том Хендерсон, до которого дошли слухи о том, что условный сиквел «Изоляции» находится как минимум в стадии так называемого питча — версии, которую показывают издателям с целью заручиться их поддержкой. Также, по его сведениям, в производстве находится ещё один проект по «Чужим» — некая игра AAA-класса в жанре хоррора на выживание, разработчики которой вдохновляются Resident Evil и Dead Space.
Касательно новой Alien Isolation сведений пока нет, а вот таинственный хоррор, как заявляет Хендерсон, могут выпустить в конце следующего года. Инсайдер надеется, что ему удастся раздобыть дополнительные сведения.