Неужели мечты фанатов сбудутся?

Вселенная «Чужого» помимо пары достойных и массы «проходных» кинофильмов также породила парочку хороших и массы крайне низкосортных видеоигр. В число лучших игр в данной франшизе входит Alien Isolation, и вот, похоже, в перспективе мы наконец-то увидим её продолжение, намёк на которое можно было увидеть ещё в финальных кадрах оригинала.

реклама

По крайней мере, соответствующей информацией владеет авторитетнейший инсайдер Том Хендерсон, до которого дошли слухи о том, что условный сиквел «Изоляции» находится как минимум в стадии так называемого питча — версии, которую показывают издателям с целью заручиться их поддержкой. Также, по его сведениям, в производстве находится ещё один проект по «Чужим» — некая игра AAA-класса в жанре хоррора на выживание, разработчики которой вдохновляются Resident Evil и Dead Space.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Касательно новой Alien Isolation сведений пока нет, а вот таинственный хоррор, как заявляет Хендерсон, могут выпустить в конце следующего года. Инсайдер надеется, что ему удастся раздобыть дополнительные сведения.