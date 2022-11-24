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Вчера вечером в Сети появилась занимательная информация: оказывается, если приобрести сезонный пропуск для The Callisto Protocol, то игроки получат не только дополнительный игровой контент, но даже такие мелочи, как большее разнообразие смертей противников и главного героя. Данное обстоятельство, как оно часто бывает в современной игровой промышленности, породило мысль о том, что из The Callisto Protocol уже успели вырезать часть контента, чтобы затем с гордым видом выдавать её за новый контент.

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Но сегодня геймдиректор The Callisto Protocol и по совместительству отец Dead Space Глен Скофилд уточнил, как на самом деле обстоит дело с контентным наполнением сезонного пропуска. По словам Скофилда, из игры ничего не вырезали ради дальнейшей продажи в составе сезонного пропуска. Более того, коллектив ещё даже не приступил к работе над содержимым сезонного пропуска: всё его содержимое — это новый контент, который будет выходить уже в новом году. Что касается анимаций смертей, то, как уверяет Скофилд, студия просто удовлетворяет просьбу фанатов, которым хотелось «ЕЩЁ БОЛЬШЕ смертей».

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На самом деле, если какой-то контент из игры вырезается, то в проекте при желании можно будет заметить последствия вмешательства в его контентное наполнение. Обманывали нас или нет, узнаем вскоре после 2 декабря, на которое назначен релиз The Callisto Protocol.