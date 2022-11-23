Будучи духовным и во многом даже идейным наследником Dead Space, космический хоррор The Callisto Protocol отличается кинематографическим подходом к лишению жизни как противников, так и, собственно, главного героя. Сегодня выяснилось, что полнотой проработанных анимаций смерти главного героя смогут насладиться только в том случае, если приобретут сезонный пропуск игры.
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По крайней мере, соответствующей информацией поделилось издание Video Games Chronicle, ссылаясь на описание сезонного пропуска The Callisto Protocol, в котором указывается, что его обладатели получат доступ к тринадцати дополнительным анимациям гибели протагониста и к двенадцати — противников. Вместе с тем в сезонный пропуск включены новая локация, костюм, облики персонажа, сюжетное дополнение, а также специальные режимы.
Всего дополнительных режимов два — Riot и Contagion, представляющие собой выживание против волн противников и «хардкорное» прохождение соответственно. Во втором случае в распоряжении игрока будет уменьшенное количество амуниции и здоровья, а смерть персонажа будет один раз и навсегда, то есть, если вы попали в местную мясорубку, то игру придётся начинать полностью заново. В общем, режим на большого любителя боли и унижений.
Релиз The Callisto Protocol назначен на 2 декабря на всех актуальных платформах.