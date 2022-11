Команда уже трудится над крупнобюджетной ролевой игрой.

Директор разработки ролевой игры The Witcher 3: Wild Hunt и второй директор разработки Cyberpunk 2077 Конрад Томашкевич ещё в начале текущего года открыл студию Rebel Wolves. Сейчас доподлинно известно, что в стенах новой компании ведётся работа над большой и очень мрачной фэнтезийной RPG на базе движка Unreal Engine 5. За финансовое обеспечение разработки можно больше не беспокоится, поскольку в числе основных инвесторов прописалась китайская компания NetEase Games.

«Волки» отдельно дали понять, что творческая независимость и контроль над интеллектуальной собственностью остаются у них. NetEase же помогает команде деньгами, закономерно рассчитывая на свой процент с продаж. Rebel Wolves довольно демократично подходит к вопросу обеспечения трудового процесса, разрешая работникам работать удалённо. Офисные девелоперы тоже есть, да и смешанный режим тоже приветствуется. На текущий момент в составе коллектива числится 37 сотрудников.

В составе Rebel Wolves упомянутый Конрад Томашкевич является далеко не единственным бывшим сотрудником CD Projekt RED. Ещё в начале февраля текущего года мы писали о Якубе Шамалеке, который был ведущим сценаристом третьего «Ведьмака», — на новом месте работе он всё так же занимается писательским делом.

Или вот Бартломей Гавел — арт-директор. Он отвечал за оформление всех трёх «Ведьмаков» и еще небольшой Thronebreaker: The Witcher Tales. Директора по анимации в Rebel Wolves зовут Тамара Завада, она отвечала за анимацию всех частей The Witcher, а также работала аниматором Shadow Warrior 2 и Gears of War. Наконец, Даниэль Садовский получил в новой студии должность дизайн-директора, а во времена разработки первого «Ведьмака» он был программистом в CD Projekt RED.

Когда случится официальный анонс по установленным правилам (трейлер, скриншоты, подробности) — никто не знает. Наверное, и сами разработчики тоже. Пожелаем им удачи.