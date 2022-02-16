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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Геймдиректор The Witcher 3 основал студию Rebel Wolves и трудится над ролевой AAA-игрой в жанре тёмного фэнтези
Инсайдер как всегда оказался прав.
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Не прошло и часа с момента публикации инсайдером Томом Хендерсоном информации о том, что экс-сотрудники CD Projekt RED уже сегодня объявят об открытии своей новой независимой студии, как Конрад Томашкевич, геймдиректор The Witcher 3, уволившийся из CDPR в мае прошлого года из-за, скорее всего, надуманных обвинений в «травле» своих подчинённых, действительно объявил об открытии студии Rebel Wolves.

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Согласно заявлению Томашкевича, первый проект Rebel Wolves уже находится в производстве — им станет ролевая игра AAA-класса, выполненная в жанре тёмного фэнтези. Причём, перед нами первый проект в некой серии-саге. Названия проекта пока нет, да и его подробностей тоже, поэтому рискнём предположить, что разработка находится на совсем зачаточных стадиях.

Основная идея новой студии — не погоня за современными трендами в игростроении, а создание игр-шедевров. Позицию Томашкевича разделяют и его коллеги, многие из которых сами являются экс-сотрудниками CD Projekt RED.

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Игра создаётся на движке Unreal Engine 5, а за сценарий отвечает Якуб Жамалек (Cyberpunk 2077, The Witcher 3). Территориально студия расположена в Варшаве, параллельно пользуясь «удалёнкой», чтобы задействовать труд талантливых разработчиков по всему миру.

#cd projekt red #rebel wolves
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