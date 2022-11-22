Даже если вы никогда не играли в Far Cry 3, то путешествуя по интернету всё равно наверняка натыкались на одну знаменитую фразу, произнесённую главным антагонистом проекта — Ваасом. В ходе своего знаменитого монолога злодей объяснил нам своё видение природы безумия, дескать, оно представляет собой постоянное повторение одного и того же действия в надежде на другой результат.
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Естественно, данная фраза не нова, но именно после Far Cry 3 она разошлась по Сети, став крылатой. И вот, на днях в рамках приуроченного к празднованию десятилетия со дня выхода Far Cry 3 видеоролика разработчики из Ubisoft уточнили, как вообще возник монолог Вааса про безумие. Оказывается, что как и всё гениальное в этой жизни, ситуация была предельно простой: один из сценаристов так устал работать над проектом, что излил свою агрессию на бумагу, а затем вложил её в уста антагониста игры. Разработчикам изящная и красиво звучащая мысль очень понравилась, и они не просто одобрили её, но ещё и адаптировали.
Стоит отметить, что хоть Ubisoft начала отмечать десятилетие Far Cry 3 пару дней назад, на самом деле юбилей проекта наступит 29 ноября. Вряд ли имеет смысл ждать каких-то подарков, но чем чёрт не шутит — всякое может быть.