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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Blizzard вернула доступ к Overwatch 2 без привязки телефона тем игрокам из РФ, кто успел хоть раз запустить игру
А владельцам оригинала и вовсе бояться нечего.
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Вчера вечером, 17 ноября, стало известно о том, что Blizzard отключила опцию привязки номера мобильного телефона к аккаунту Battle.net в России, после чего компания начала принудительно отвязывать номера от учётных записей. Вышло так, что игроки, которые не покупали оригинальную Overwatch, потеряли возможность запустить вторую часть. После волны недовольства со стороны игроков Blizzard, что очень удивительно, оперативно решила проблему.

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Итак, Overwatch 2 получила патч, после установки которого доступ к игре вновь появился у большинства геймеров без необходимости привязывать телефон. Пользователи выяснили, что клиент шутера остался недоступен только на тех аккаунтах, на которых до этого первая или вторая часть никогда не запускались.

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Отсюда следует несколько простых выводов. Если у вас новый аккаунт Battle.net, зарегистрированный прямо сейчас, то вы не сможете запустить игру без привязки номера, который в России привязать невозможно. Если вы на аккаунте раньше запускали Overwatch 2, но не покупали первую часть, то сиквел можно запустить из папки игры, привязка номера не требуется. А если вы купили первую часть, то сиквел доступен вам безо всяких ограничений.

#blizzard #overwatch 2
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