Это может привести к проблемам с запуском сетевых игр Blizzard.

Последнее время новости касательно продуктов Blizzard могут вызывать только чувство бесконечного расстройства и ностальгии по временам, когда данная компания действительно представляла собой первопроходца во многих жанрах и не совала на пару с Activision свой нос в дела, которые её не касаются. К сожалению, всё изменилось, уважение к Blizzard по её же собственной вине давно растворилось, и буквально пару часов назад по репутации компании был нанесён очередной удар: российские пользователи сообщили, что у них автоматически отвязались номера телефонов от учётных записей с невозможностью их повторного подключения.

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Поначалу геймеры посчитали это обычной ошибкой, но обращение в службу техподдержки Blizzard подтвердило худшие опасения: отключение российских телефонных номеров является продолжением сокращения компанией своего присутствия на российском рынке, о котором она объявила весной этого года после начала известных событий.

Как передаёт специализирующийся на играх Blizzard портал Noob Club, более чем у половины его пользователей номер телефона открепился от Battle.net и не позволяет прикрепиться обратно. При этом у трети пользователей телефон либо остался прикреплённым, либо его удалось подключить заново. По всей видимости, отвязка происходит волнами и неизбежно затронет всех российских пользователей.

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Как это скажется на дальнейшей работе игр Activision/Blizzard в России? Зависит, на самом деле, от игр. Если это условно-бесплатный проект в духе Overwatch 2 или CoD Modern Warfare II, где для доступа к сетевому режиму необходимо привязывать свой номер телефона, то соответствующая функциональность исчезнет. В остальных случаях всё должно работать как обычно. Кроме того, если вы перекочевали в Overwatch 2 из первой части, то обязательного требования привязки телефона в вашем случае нет, и игра должна продолжить работать.