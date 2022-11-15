Проси — не проси, сравнения неизбежны.

Ещё когда Infinity Ward только анонсировала режим DMZ, который будет представлять собой часть Call of Duty Warzone 2.0, в рамках которой игроки будут сражаться не только друг против друга, но ещё и против «ботов», по Сети моментально стали распространяться комментарии, сравнивающие новинку с проектом Escape from Tarkov. По какой-то странной причине, Infinity Ward эти сравнения не понравились, и она начала просить «создателей контента» избегать их упоминания в своих трансляциях.

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О соответствующих просьбах со стороны Infinity Ward сообщил стример Lvndmark. По его словам, первое, что разработчики сказали «создателям контента», это то, что режим DMZ не является повторением идей Escape from Tarkov, и что им («контент-мейкерам») следует прекратить сравнивать эти проекты.

Строго говоря, разница между этими проектами есть, и она существенна. Например, Lvndmark сообщил, что многие пользователи, участвовавшие в тестировании режима DMZ, раскритиковали его именно за то, что в нём как раз очень мало общего с Escape from Tarkov. По словам стримера, игры должны быть разными, в этом их смысл, и критиковать их за то, что они не соответствуют неким выдуманным надеждам пользователей — откровенно странное решение.

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Запуск Warzone 2.0 состоится уже завтра, 16 ноября. По всей видимости, в России также можно будет без проблем играть.