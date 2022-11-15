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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Следующий герой Overwatch 2 вступит в игру уже в начале 2023 года
Видимо, бросив поддержку Overwatch, на протяжении многих лет Blizzard накапливала контент для Overwatch 2.
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Не успела Blizzard анонсировать для Overwatch 2 нового персонажа-танка по имени Раматтра, как на горизонте уже замаячили планы по внедрению последующего героя в начале 2023 года. Что это будет за персонаж, пока не уточняется, но известно, что он будет принадлежать классу поддержки, то есть будет отвечать за исцеление и в целом помощь своей команде уникальными способностями.

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Таким образом, Blizzard пока держит слово и выпускает новых персонажей с периодичностью раз в сезон. На сегодняшний день это уже значительно более высокая частота релизов, чем в первой части Overwatch даже на пике её развития — тогда мы могли надеяться лишь на четырёх новых героев в год.

Стоит отметить, что в один прекрасный момент Blizzard полностью прекратила контентную поддержку первой Overwatch, и теперь мы начинаем понимать, зачем это было сделано: чтобы накопить контент для Overwatch 2 и обеспечить его своевременный регулярный выпуск.

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Напомним, что новые персонажи в Overwatch 2 будут открываться посредством продвижения по боевому пропуску. Данная процедура, в зависимости от вашего желания заходить в игру как на вторую работу, может занять времени от пары недель до бесконечности.

#blizzard #overwatch 2
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