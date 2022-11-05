Компания Blizzard выпустила короткометражку, с помощью которой представила Раматтру — нового героя условно-бесплатного сетевого экшена Overwatch 2. Данный персонаж стал уже 36-м по счёту, по назначению он танк, а по сюжету является предводителем группы разумных роботов Null Sector.
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Во вселенной Overwatch этот самый Null Sector — организация враждебная. Противостоянию с ней было, например, посвящено отдельное событие в игре по случаю годовщины. То есть, Раматтра — отрицательный персонаж, как и Жнец.
Раматтра — не совсем обычный танк, его отличие от остальных героев заключается в том, что он умеет переключаться между двумя разными формами. В одном случае команде пригодятся защитные способности персонажа, в другом — наступательные.
Разработчики из Blizzard подчеркнули, что хотели сделать нового героя устрашающим. Особенно, когда он принимает свою злую форму под названием Nemesis. Подробнее о герое станет известно в самое ближайшее время, а в самом шутере Раматтра должен появиться 6 декабря 2022 года. «Злой» танк станет центральной фигурой второго сезона Overwatch 2.