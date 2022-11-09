Но формально это нельзя назвать опровержением.

Вчера с подачи одного из тесно связанных с игровой индустрией «пабликов» в социальной сети «ВКонтакте» по Рунету распространилась информация о том, что французская компания Ubisoft в начале ноября закрыла свой российский офис. Пессимистично настроенные граждане стали выстраивать из данного события подтверждение их мыслей о полном уходе Ubisoft с российского рынка, хотя формально компания приостановила свою деятельность в стране ещё в начале весны. Сегодня издание РБК направило запрос в Ubisoft с просьбой разъяснить сложившуюся обстановку. Удивительно, но представители компании ответили.

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По словам представителей Ubisoft, информация о полном уходе компании из страны является слухами. Стоит отметить, что навешивание ярлыка «слух» не является опровержением информации, поскольку слухи не обязательно должны быть ложными. В любом случае, официально игры Ubisoft в России больше не продаются, магазин компании недоступен, русскоязычные страницы в социальных сетях не ведутся. Так что технически от опровержения или его отсутствия для российских фанатов творчества Ubisoft мало что меняется.