Сегодня днём в отечественных СМИ стала появляться информация со ссылкой на VK-группу «Коллекционеры видеоигр» о том, что компания Ubisoft закрыла свой российский офис. Соответствующее подразделение французского издательства работало в России с 2015 года, а всю деятельность прекратило 1 ноября года текущего.
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Примечательно, что сама Ubisoft данные сведения никак не подтвердила — официальных новостей о закрытии российского офиса от компании не поступало.
Насколько критичным станет данное событие для российских фанатов творчества Ubisoft, вопрос риторический. Игры выходили и до появления в стране офиса компании, ну а с учётом того факта, что продажи проектов издательства в России были приостановлены ещё в начале весны, с неизвестными сроками их возобновления, смысла в содержании регионального офиса в компании явно больше не видят.