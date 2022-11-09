Правильно, пусть всё будет один сплошной Need for Speed.

Вчера днём стало известно о том, что Electronic Arts отказалась от дальнейшего развития франшизы Project CARS. Решение, учитывая тот факт, что большинство проектов в данной серии оказались неудачными, с точки зрения жадного издателя вполне предсказуемое и естественное: всех разработчиков переведут на другие проекты, никто без дела не останется. Сегодня же у данного события появилось продолжение: как сообщает один из самых авторитетных инсайдеров в игровой индустрии Том Хендерсон, вместе с Project CARS в Electronic Arts также приняли решение об отказе от серии раллийных гонок DiRT.

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Сама Electronic Arts пока молчит, но учитывая тот факт, что ранее все публикуемые сведения Хендерсона оказывались правдой, никаких чудес ждать смысла не имеет. Скорее всего, франшизу DiRT будет ждать та же судьба, что и Project CARS: разработчиков переведут на новые проекты, а весь упор будет идти на серии Need for Speed и, частично, GRID.

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Последней игрой в серии DiRT стала вышедшая в 2020 году DiRT 5. Особых успехов игре добиться не удалось, да и оценки у неё оказались в высшей степени сдержанными. В целом на протяжении многих лет серия в основном порождала только большие разочарования, однако игроки сходятся во мнении, что непосредственно DiRT Rally 2.0 по итогу вышла вполне достойным продуктом. Серия перешла под контроль Electronic Arts вместе со студией Codemasters в начале 2021 года.