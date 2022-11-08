Бытует мнение, что игры всякие нужны, игры всякие важны. Так-то оно, может, и так, но когда дело доходит до проектов с большим ценником и при этом низким общим качеством, реальность всё же берёт верх над фантазией. Вот и Electronic Arts, с некоторых пор владеющая компанией Codemasters, которая, в свою очередь, владела отвечавшим за производство игр серии Project CARS коллективом Slightly Mad Studios, проснулась в реальности. И эта реальность такова, что дальше развивать франшизу Project CARS в Electronic Arts не собираются, о чём передаёт издание GamesIndustry.
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По мнению руководства EA, как франшиза Project CARS не отличается успешностью, и её содержание в рамках портфолио издательства не имеет никакого дальнейшего смысла. Отвечавших за производство игр данной серии разработчиков переведут на другие проекты. Следующая часть серии, по всей видимости, отменена.
Стоит отметить, что игровое сообщество сходится во мнении, что Project CARS 2 в целом оказалась вполне достойной гоночной аркадой. Что же до EA, то, наверное, ни для кого не является секретом тот факт, что издатели работают ради прибыли — и если серия перестаёт её генерировать, то франшизу отправляют в утиль.