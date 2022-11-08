И правильно, надо сказать, сделала.

Бытует мнение, что игры всякие нужны, игры всякие важны. Так-то оно, может, и так, но когда дело доходит до проектов с большим ценником и при этом низким общим качеством, реальность всё же берёт верх над фантазией. Вот и Electronic Arts, с некоторых пор владеющая компанией Codemasters, которая, в свою очередь, владела отвечавшим за производство игр серии Project CARS коллективом Slightly Mad Studios, проснулась в реальности. И эта реальность такова, что дальше развивать франшизу Project CARS в Electronic Arts не собираются, о чём передаёт издание GamesIndustry.

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По мнению руководства EA, как франшиза Project CARS не отличается успешностью, и её содержание в рамках портфолио издательства не имеет никакого дальнейшего смысла. Отвечавших за производство игр данной серии разработчиков переведут на другие проекты. Следующая часть серии, по всей видимости, отменена.

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Стоит отметить, что игровое сообщество сходится во мнении, что Project CARS 2 в целом оказалась вполне достойной гоночной аркадой. Что же до EA, то, наверное, ни для кого не является секретом тот факт, что издатели работают ради прибыли — и если серия перестаёт её генерировать, то франшизу отправляют в утиль.