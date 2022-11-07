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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Минцифры и Роскомнадзор построят в России систему полного контроля интернет-трафика за 1,2 млрд рублей
Работы по построению системы контроля уже ведутся.
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Минцифры совместно с Роскомнадзором собираются в течение ближайших нескольких лет создать в России систему мониторинга маршрутов интернет-трафика и полностью обеспечить её работу. Параллельно с этим будет запущена система мониторинга сети общего пользования и управления ею.

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Источник изображения: Минцифры РФ / digital.gov.ru

Для создания такой системы мониторинга маршрутов трафика правительство намерено выделить в течение 2023 и 2024 годов из госбюджета около 1,2 миллиарда рублей. Полностью завершенное инженерно-техническое решение позволит Роскомнадзору контролировать передачу данных между операторами и провайдерами связи, отслеживая нарушителей требований ведомства.

Разработку системы мониторинга маршрутов интернет-трафика поручили Центру мониторинга и управления сетью общего пользования (ЦМУ ССОП), созданного в рамках закона «о суверенном Рунете».

У экспертов нет единого мнения насчёт того, как должна работать система мониторинга интернет-трафика. Некоторые считают, что она должна дублировать каналы передачи данных, потоковых данных и точек обмена, а её основное назначение будет сводиться к контролю точек входа и выхода данных, а также размещению систем контроля трафика.

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Другие эксперты убеждены, что после ввода в эксплуатацию системы мониторинга интернет-трафика, не подключённым к системам Роскомнадзора операторам и провайдерам придётся прекратить работу, ведь они не смогут обмениваться данными или передавать их от своих абонентов клиентам других операторов и провайдеров.

#роскомнадзор #отечественное по #минцифры
8
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Вик Арм
01:49
Пусть идут лесом со своими блокировками всего подряд без причин, достали уже.
Минцифры и Роскомнадзор построят в России систему полного контроля интернет-трафика за 1,2 млрд рублей
Евгений Сом
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кисточкой? или может ты не видел как выглядят реальные картины а не их напечатанные копии.
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ахахаxа
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так съезди туда узнай,чё там происходит
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šum
01:47
этим оверклокеры всегда отличаются от простых юзеров :)
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Андрей Филинский
01:35
Вы уверены, что "Правительство заверяет Запад, что здесь все чисто, и делается исключительно в мирных целях"? Я вот уверен, что правительству Ирана глубоко вдоль члена, что там думает Запад по поводу...
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