К моменту релиза, который состоится отнюдь не скоро, всё должно быть реализовано.

Хоть запуск военной стратегии Men of War II, первая часть которой в России и СНГ была известна под названием «В тылу врага», и отложили до следующего года, но на графике публикации подробностей проекта это сказываться ни в коей мере не должно. Поэтому сегодня разработчики из Best Way при поддержке издательства Fulqrum поделились с сообществом весьма крупным объёмом полезной информации. Но не будем заигрываться со вступлениями и перейдём сразу к делу.

реклама

По словам разработчиков, в Men of War II введена игровая механика линии фронта, которая будет постоянно отодвигаться в ту или иную сторону, тем самым напрямую влияя на боевые действия. Как нетрудно догадаться из названия, данная механика будет задействована только в миссиях, действие которых развивается непосредственно на фронте или в прифронтовых локациях. В тылу смысла от неё нет.

Утверждается, что в новинке применён продвинутый искусственный интеллект, который не только в полной мере умеет применять доступные игровые механики, но и растёт в способностях с увеличением уровня сложности. Иными словами, уровень сложности в Men of War II будет влиять именно на сообразительность ИИ, а не просто давать ему различные бонусы и штрафы, как это происходит в массе других стратегий.

Большое внимание уделено сетевому режиму. В Men of War II предусмотрена поддержка турниров, система рейтинга, поиска игроков и различные игровые режимы. Допускаются как «дуэльные» сражения, так и командные с поддержкой до десяти участников — по пять на команду.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке 3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке <b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b> -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Наконец, заявлено применение современного движка, обеспечивающего новинке высокое качество картинки, а также полная поддержка пользовательских модификаций, благодаря которым геймеры смогут устанавливать массу фанатского контента на любой вкус.