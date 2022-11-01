Хоть запуск военной стратегии Men of War II, первая часть которой в России и СНГ была известна под названием «В тылу врага», и отложили до следующего года, но на графике публикации подробностей проекта это сказываться ни в коей мере не должно. Поэтому сегодня разработчики из Best Way при поддержке издательства Fulqrum поделились с сообществом весьма крупным объёмом полезной информации. Но не будем заигрываться со вступлениями и перейдём сразу к делу.
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По словам разработчиков, в Men of War II введена игровая механика линии фронта, которая будет постоянно отодвигаться в ту или иную сторону, тем самым напрямую влияя на боевые действия. Как нетрудно догадаться из названия, данная механика будет задействована только в миссиях, действие которых развивается непосредственно на фронте или в прифронтовых локациях. В тылу смысла от неё нет.
Утверждается, что в новинке применён продвинутый искусственный интеллект, который не только в полной мере умеет применять доступные игровые механики, но и растёт в способностях с увеличением уровня сложности. Иными словами, уровень сложности в Men of War II будет влиять именно на сообразительность ИИ, а не просто давать ему различные бонусы и штрафы, как это происходит в массе других стратегий.
Большое внимание уделено сетевому режиму. В Men of War II предусмотрена поддержка турниров, система рейтинга, поиска игроков и различные игровые режимы. Допускаются как «дуэльные» сражения, так и командные с поддержкой до десяти участников — по пять на команду.
Наконец, заявлено применение современного движка, обеспечивающего новинке высокое качество картинки, а также полная поддержка пользовательских модификаций, благодаря которым геймеры смогут устанавливать массу фанатского контента на любой вкус.